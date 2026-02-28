Offesa la tutela del Creato Anatema di don Federico contro le auto allo Scotto

Don Federico ha espresso un forte dissenso contro la proposta di un nuovo parcheggio allo Scotto, definendola un'offesa alla tutela del Creato. Secondo lui, questa iniziativa danneggia l’ambiente e compromette le relazioni tra le persone nello spazio pubblico. Le sue parole si concentrano sulla percezione che il progetto sia dannoso per il rispetto dell’ambiente e per il benessere della comunità.

"La proposta del parcheggio è lesiva della tutela del creato e della qualità delle relazioni delle persone nello spazio pubblico". Don Federico Franchi, direttore dello Studio Teologico Interdiocesano di Pisa, interviene sul progetto che prevede nel Vallo del Giardino Scotto la realizzazione di circa 90 posti auto, in gran parte destinati ai residenti, insieme alla riqualificazione dell’area con percorsi verdi, un parco e nuove alberature. Il sacerdote prende posizione rispetto all’intervento annunciato per l’area verde cittadina, sottolineando la necessità di tenere insieme esigenze urbanistiche e tutela ambientale. Don Franchi, qual è la sua posizione sul progetto? "Auspico vivamente -argomenta - che si tenga nella dovuta considerazione l’importanza e il potenziale di questa area verde per la città". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Offesa la tutela del Creato". Anatema di don Federico contro le auto allo Scotto Allo "Scotto" sboccia la panchina rossaUn tocco di rosso emerge tra il fitto verde del parco: la nuova panchina inaugurata ieri mattina al giardino Scotto, color rosso fuoco, è simbolo... Parcheggio allo Scotto: "No, è una vera ferita"Sono oltre cento le firme raccolte per chiedere lo stop al progetto del parcheggio nel vallo del Giardino Scotto. Una raccolta di contenuti su Anatema di. Discussioni sull' argomento Offesa la tutela del Creato. Anatema di don Federico contro le auto allo Scotto; Violenza sessuale: modifiche al Codice penale, mozione chiede di mantenere testo approvato alla Camera; Aggressione al personale scolastico: responsabilità, obblighi di denuncia, il DVR. L’analisi; La legge sullo stupro in Italia: cosa ha cambiato la riforma del 1996 e il dibattito di oggi. "Ci sono capi che non riempiono solo l’armadio, ma cambiano l’umore della giornata. Tagga un’amica che amerebbe questo look! #OOTD #FashionVibes #anatema #StileItaliano #NewIn" - facebook.com facebook «Si capisce che il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, non abbia gradito il goffo “fuorionda” sulla squadra israeliana di bob. Si capiscono meno le motivazioni del suo sgradimento. Meghnagi lamenta «l’attacco quotidiano di gente ig x.com