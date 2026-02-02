Tutelare api e insetti impollinatori per salvare l' ambiente

La consigliera Michela Calzà del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge per proteggere api e insetti impollinatori. L’obiettivo è creare un piano provinciale che salvaguardi questi insetti fondamentali per la biodiversità e l’ambiente in cui viviamo. La proposta mira a promuovere azioni concrete per tutelare queste specie, spesso a rischio a causa di pratiche agricole e inquinamento.

“Si tratta del primo testo di legge in Italia che, trattando questa tematica, si occupa anche degli apoidei diversi dall’Apis mellifera, l’ape che produce miele” ha affermato la consigliera. Ha poi evidenziato che anche gli altri impollinatori sono fondamentali per i tre quarti delle principali colture alimentari. “In Europa si stima che il 78% della flora selvatica dipende almeno in parte dall’impollinazione animale e che l’80% della flora erbacea, arbustiva e arborea è favorita dagli apoidei selvatici” ha concluso. L’idea del disegno di legge è quella di istituire una “governance” per tutelare gli impollinatori.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La Fondazione Carisap ha avviato il bando + Api, dedicato alla creazione di aree verdi e oasi fiorite per sostenere gli insetti impollinatori.

