Gli studenti del corso sul benessere hanno partecipato a un’esperienza pratico-formativa collegata alla manifestazione di Miss Italia. Hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino le attività di backstage, di conoscere le tecniche utilizzate e di interagire direttamente con i professionisti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. L’iniziativa ha previsto un’immersione nel mondo del lavoro attraverso un confronto diretto con chi opera nel settore.

A Sondalo una giornata tra formazione e professione con la vincitrice 2025 del concorso di bellezza Katia Buchicchio e gli esperti del settore beauty Un tuffo concreto nel mondo del lavoro, tra backstage, tecnica e confronto diretto con i professionisti del settore. Martedì 24 marzo, a Sondalo e Sondrio, gli studenti del settore benessere di APF Valtellina hanno vissuto una giornata speciale interamente dedicata alla scoperta dell’universo di Miss Italia e delle competenze richieste in uno dei contesti più prestigiosi del beauty. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con By Matteo & Bruno Parrucchieri e Framesi, sponsor nazionale della manifestazione, ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con le dinamiche del settore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - APF Valtellina, gli studenti del benessere “dietro le quinte” di Miss Italia

Articoli correlati

Dietro le quinte del Palas. Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressiIl Palazzo dei Congressi di Riccione non è soltanto uno spazio dedicato alla produzione di eventi, ma sempre più un luogo di incontro tra...

Il regista Castagna tra gli studenti racconta il lavoro dietro le quinteManlio Castagna ha incantato ragazze e ragazzi delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado di Copparo, che nella mattinata di...