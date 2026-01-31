Dietro le quinte del Palas Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressi

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Marco Polo hanno fatto visita al Palazzo dei Congressi di Riccione, un luogo che non si limita a ospitare eventi. Questa volta, il palazzo si trasforma in aula, dove i giovani imparano il mestiere dei congressi, tra incontri e confronto diretto con il mondo degli adulti. La scuola si avvicina così a un ambiente professionale, preparando i ragazzi a un futuro che si costruisce anche qui, dietro le quinte.

Il Palazzo dei Congressi di Riccione non è soltanto uno spazio dedicato alla produzione di eventi, ma sempre più un luogo di incontro tra generazioni, competenze e futuro. "È con questo spirito – spiegano dalla New PalaRiccione – che, nelle scorse settimane, abbiamo accolto due classi quinte e una classe quarta dell’ Istituto tecnico per il turismo ‘Marco Polo’ di Rimini, coinvolte in un percorso di Fsl (formazione scuola lavoro) dedicato al mondo degli eventi". Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di entrare concretamente nel dietro le quinte di un evento congressuale, osservando dal vivo un allestimento in fase operativa e comprendendo le molteplici professionalità che concorrono alla realizzazione di un appuntamento complesso: dalla progettazione alla logistica, dalla sicurezza alla comunicazione, dall’accoglienza alla gestione dei flussi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dietro le quinte del palas gli studenti del marco polo vanno a lezione di congressi

© Ilrestodelcarlino.it - Dietro le quinte del Palas. Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressi

Approfondimenti su Palas Riccione

AG4IN, la recensione del film: dietro le quinte del quarto scudetto del Napoli

Gli studenti del Cannizzaro a lezione di Geopolitica: "Diventi materia in tutte le scuole"

Gli studenti del Cannizzaro hanno approfondito recentemente temi di geopolitica durante le lezioni di educazione civica, grazie alla docente Giusi Marchisotta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palas Riccione

Argomenti discussi: Armando Pizzuti: da attore a casting director. Dietro le quinte del cinema che conta; Dietro le quinte delle coreografie virali di Kyle Hanagami, montate con Final Cut Pro; C’è un mondo oltre la coda che scodinzola, storie ed esperienze per imparare a capire il proprio cane: Antonio Puccio ci porta dietro le quinte del suo libro; SIT with Experts: la docu-serie che racconta il dietro le quinte della produzione farmaceutica.

Alfonso Signorini sfida Google in tribunale, dietro le quinte il caso Corona.Lo scontro giudiziario che scuote il sistema mediaticoLa battaglia tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona sta assumendo i contorni di un caso di sc ... assodigitale.it

dietro le quinte delPoste, dietro le quinte di Milano Cortina 2026 per la gestione logisticaIl cuore della logistica delle olimpiadi e paralimpiadi invernali passa da Poste Italiane, in veste di Premium logistics partner dell'evento sportivo. (ANSA) ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.