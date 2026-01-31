dietro le quinte del palas gli studenti del marco polo vanno a lezione di congressi

Gli studenti del Marco Polo hanno fatto visita al Palazzo dei Congressi di Riccione, un luogo che non si limita a ospitare eventi. Questa volta, il palazzo si trasforma in aula, dove i giovani imparano il mestiere dei congressi, tra incontri e confronto diretto con il mondo degli adulti. La scuola si avvicina così a un ambiente professionale, preparando i ragazzi a un futuro che si costruisce anche qui, dietro le quinte.

Il Palazzo dei Congressi di Riccione non è soltanto uno spazio dedicato alla produzione di eventi, ma sempre più un luogo di incontro tra generazioni, competenze e futuro. "È con questo spirito – spiegano dalla New PalaRiccione – che, nelle scorse settimane, abbiamo accolto due classi quinte e una classe quarta dell’ Istituto tecnico per il turismo ‘Marco Polo’ di Rimini, coinvolte in un percorso di Fsl (formazione scuola lavoro) dedicato al mondo degli eventi". Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di entrare concretamente nel dietro le quinte di un evento congressuale, osservando dal vivo un allestimento in fase operativa e comprendendo le molteplici professionalità che concorrono alla realizzazione di un appuntamento complesso: dalla progettazione alla logistica, dalla sicurezza alla comunicazione, dall’accoglienza alla gestione dei flussi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

