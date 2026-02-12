Il regista Castagna tra gli studenti racconta il lavoro dietro le quinte

Manlio Castagna ha incontrato gli studenti di Copparo al Teatro “De Micheli”. Nella mattinata di martedì 10 febbraio, ha raccontato cosa succede dietro le quinte del suo lavoro. I ragazzi delle prime e terze classi hanno ascoltato con attenzione, curiosi di scoprire come si realizzano film e progetti teatrali. L’iniziativa fa parte del ciclo “Leggere attraverso le immagini”, promosso dal Comune e dalla biblioteca comunale “Anne Frank”.

Manlio Castagna ha incantato ragazze e ragazzi delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado di Copparo, che nella mattinata di martedì 10 febbraio al Teatro “De Micheli”, hanno partecipato agli incontri del ciclo “ Leggere attraverso le immagini ”, inserito nel piano dell’offerta formativa 2025-2026 proposto dal Comune di Copparo in stretta collaborazione la biblioteca comunale “Anne Frank”. Lo sceneggiatore, regista, scrittore e critico cinematografico, in due distinti momenti, ha approfondito il lavoro svolto in aula dagli studenti delle classi terze sul film “ The Quiet Girl ” e dagli alunni delle classi prime sulla pellicola “ Les choristes - I ragazzi del coro ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il regista Castagna tra gli studenti racconta il lavoro dietro le quinte Approfondimenti su Castagna Teatro Manlio Castagna al De Micheli. Il regista martedì tra gli studenti Martedì prossimo, gli studenti delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado incontreranno il regista Manlio Castagna al De Micheli. "Michele Guardì, comportamenti intollerabili dietro le quinte": il sindacato contro il regista dei Fatti Vostri La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Castagna Teatro Argomenti discussi: Il regista Castagna tra gli studenti racconta il lavoro dietro le quinte; Manlio Castagna al De Micheli. Il regista martedì tra gli studenti. Il regista Castagna tra gli studenti racconta il lavoro dietro le quinteManlio Castagna ha incantato ragazze e ragazzi delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado di ... ilrestodelcarlino.it Manlio Castagna al De Micheli. Il regista martedì tra gli studentiGli studenti delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado, martedì 10 febbraio, saranno accompagnati nel ... ilrestodelcarlino.it Questa mattina, al Teatro De Micheli, lo sceneggiatore, regista, scrittore e critico cinematografico Manlio Castagna ha conquistato le classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado con un viaggio affascinante nel mondo del cinema, nell'ambito d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.