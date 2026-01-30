Julia Garner, nota per il suo ruolo in Ozark, entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da Amazon. L’attrice prenderà parte al film con un ruolo di primo piano, dando così un ulteriore impulso alla sua carriera nel cinema di grande livello. La presenza di Garner è una sorpresa, considerando la stima crescente che ha nel panorama hollywoodiano.

La star di Ozark parteciperà, con un ruolo di primo piano, al prossimo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar. Julia Garner è stata scelta per far parte del cast di Tyrant, il nuovo film del regista David Weil prodotto da Amazon MGM Studios. Weil, famoso per creato la serie Hunters, ha partecipato al progetto anche in qualità di sceneggiatore insieme a Cody Behan. L'attrice di Ozark dividerà lo schermo con la premio Oscar Charlize Theron e per il momento non ci sono altri dettagli particolari emersi sul resto del progetto con protagonista la star di Monster, Young Adult e Mad Max: Fury Road. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Julia Garner entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da Amazon

Approfondimenti su Julia Garner

Julia Garner si unisce a Charlize Theron nel nuovo film

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Julia Garner

Argomenti discussi: Un nuovo progetto ambizioso unisce Julia Garner e Charlize Theron; Tyrant | Julia Garner con Charlize Theron nel film Amazon-MGM; HBO Max, 3 grandissimi film da vedere questa settimana; Thor: Ragnarok – quando l’ironia supera l’epica.

Julia Garner entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da AmazonLa star di Ozark parteciperà, con un ruolo di primo piano, al prossimo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar. movieplayer.it

Tyrant | Julia Garner con Charlize Theron nel film Amazon-MGMTyrant film: Julia Garner co-protagonista con Charlize Theron nel thriller culinario di David Weil. Riprese 2026, Amazon MGM Studios – dettagli casting! universalmovies.it

UPDATE : sarà Julia Garner ad affiancare Charlize Theron in TYRANT di David Weil, le cui riprese avranno inizio nel corso di quest'anno. Ancora nessun dettaglio sulla trama, solo che sarà un incrocio tra "Wall Street" e "Whiplash" nel mondo dell'alta cucina d x.com