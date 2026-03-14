A Ferrara è in corso una mostra dedicata a Andy Warhol, curata da Sgarbi, che presenta 150 delle sue opere. L’esposizione, intitolata Warhol, include anche una sezione con contenuti digitali. La riedizione della mostra Ladies and Gentlemen, che era stata allestita in passato, resta aperta fino al 19 luglio.

Ferrara ospita una riedizione della storica mostra Ladies and Gentlemen dedicata ad Andy Warhol, aperta fino al 19 luglio. Il critico Vittorio Sgarbi si presenta stanco ma appassionato mentre guida la visita a Palazzo dei Diamanti. I social network registrano oltre 24 mila approvazioni e quasi mille commenti di affetto verso lo studioso, che appare nei video con voce affaticata ma sguardo vigile. La città estense celebra il ritorno del maestro della pop art cinquant’anni dopo l’evento epocale del 1975-76. Il peso della storia e la vitalità dell’arte. Lo scenario si svolge all’interno di Palazzo dei Diamanti, dove le opere del padre della pop art sono esposte in un percorso immersivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgarbi guida la mostra Warhol: 150 opere e affetto digitale

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