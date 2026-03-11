A Ferrara si sta concludendo l’allestimento di una grande mostra dedicata a Warhol, che comprende circa 150 opere. Sono passati cinquant’anni dalla prima esposizione dedicata all’artista e questa mostra richiama numerosi visitatori nel centro storico. L’esposizione rappresenta un’occasione per ammirare le creazioni di uno dei protagonisti della Pop Art, con l’evento che si svolge durante il mese di marzo 2026.

Il cuore della città estense batte più forte in questi giorni di marzo 2026, mentre i capolavori del maestro della Pop Art giungono per l’allestimento finale. La grande esposizione dedicata ad Andy Warhol aprirà le sue porte al pubblico questo sabato e rimarrà visitabile fino al 19 luglio presso Palazzo dei Diamanti. Ferrara si prepara a ospitare una selezione eccezionale di oltre 150 ritratti, tra acrilici, disegni, serigrafie e Polaroid, provenienti da prestigiosi musei e collezioni europee e americane. L’evento celebra il cinquantesimo anniversario della storica rassegna Ladies and Gentlemen, che nel 1975-76 portò per la prima volta l’artista nella regione padana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Warhol a Ferrara: 150 opere, 50 anni dopo la prima mostra

