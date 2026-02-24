Il fascino del Nepal nei racconti fotografici di Tiziana Catani e Dervis Castellucci

Tiziana Catani e Dervis Castellucci hanno scelto di condividere le loro immagini del Nepal, attirando l’attenzione su paesaggi e culture lontane. La causa è il desiderio di far conoscere un territorio ricco di contrasti, tra montagne imponenti e villaggi tradizionali. Durante l’evento, i due fotografi mostreranno scatti che catturano l’essenza di Kathmandu, Pokhara e il parco di Chitwan. La presentazione si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì in una sala pubblica del centro città.

La seconda videoproiezione è intitolata "Pokhara: all'ombra dell'Himalaya" e racconta il fascino della città di Pokhara, la porta dell'Annapurna, che va ricercato nella collocazione geografica, essendo circondata dalle cime più alte del mondo, e nella dimensione religiosa, in quanto dimora delle divinità induiste, dove si possono assaporare le sue atmosfere mistiche e i suoi silenzi lasciandosi alle spalle la frenesia della vita occidentale. Il terzo documentario, invece, riguarda il Parco nazionale di Chitwan e in particolare la zona del Terai, una pianura alluvionale al confine con l'India, letteralmente "regione bassa".

