Tiziana Catani e Dervis Castellucci raccontano le bellezze del Nepal in quattro documentari

Venerdì sera a Castiglione di Ravenna, Tiziana Catani e Dervis Castellucci presentano quattro documentari sul Nepal. I due narrano le bellezze di quella terra tra India e Tibet, famosa per i templi e le montagne. L’appuntamento si svolge alle 21 nella sede dell’Associazione Culturale Castiglione “Umberto Foschi”.

Venerdì 13 febbraio, alle 21, nella sede dell'Associazione Culturale Castiglione "Umberto Foschi", via Zattoni 2, a Castiglione di Ravenna, Tiziana Catani e Dervis Castellucci racconteranno il Nepal, la nazione compresa tra India e Tibet, conosciuto per i templi e per la catena montuosa dell'Himalaya. I due fotografi presenteranno quattro videoproiezioni. Il primo lavoro è dedicato alla Valle di Kathmandu, caratterizzata dalla presenza della capitale del Nepal e dove, in pochi chilometri in linea d'aria, si passa dalle cime più alte del mondo al Terai, una vasta zona di pianura alluvionale caratterizzata da giungle ed ecosistema di savana, fino ai confini con l'India.

