Un'istanza presentata dall’azienda di telecomunicazioni per installare una nuova antenna telefonica in via Marconi a Porto Recanati è stata respinta dal Comune. La richiesta riguardava l’installazione di una stazione radiobase, ma l’amministrazione comunale ha negato il permesso, poiché gli impianti di telefonia previsti sono stati spostati in altre località. La questione ora passa all’esame del Tribunale Amministrativo Regionale.

L’azienda Fastweb aveva presentato un’istanza per installare una stazione radiobase in via Marconi a Porto Recanati, ma il Comune ha respinto la richiesta perché gli impianti di telefonia sono stati delocalizzati altrove. Così il gestore telefonico ha fatto ricorso al Tar di Ancona che, in un’ordinanza emessa nei giorni scorsi, ha chiesto all’ente di tutta la documentazione sul piano antenne comunale. La vicenda parte da lontano, e cioè dal 29 settembre 2021, giorno in cui Fastweb aveva presentato al Comune la Segnalazione certificata di inizio attività per posizionare l’antenna in via Marconi. Successivamente, in una nota del 28 ottobre, l’ente aveva invitato il gestore telefonico a conformare la localizzazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antenna telefonica in via Marconi. Il caso finisce all’esame del Tar

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