Aggiornamenti sull’antenna telefonica | la tv smette di funzionare in tutto il paese

Questa settimana, a Zengio, una piccola località nel comune di Brentonico, la tv ha smesso di funzionare per alcuni residenti. Durante gli interventi di aggiornamento dell’antenna telefonica, circa una decina di abitanti hanno riscontrato problemi nella ricezione del segnale televisivo. La situazione ha creato disagi tra chi guarda quotidianamente le proprie trasmissioni preferite.

Sono circa una decina gli abitanti di Zengio – località nel territorio comunale di Brentonico – che nei giorni scorsi, a ridosso di alcuni interventi di aggiornamento sull'antenna telefonica del paese, hanno lamentato non pochi problemi nella ricezione del segnale televisivo.

