Fiumicino le vongole della discordia | il caso finisce al Tar del Lazio

A Fiumicino, il caso delle vongole ha raggiunto il Tribunale amministrativo del Lazio. La disputa riguarda le modalità di rinnovo delle concessioni per la pesca dei molluschi bivalvi lungo il litorale romano. La questione ha portato all’intervento della giustizia, con le parti coinvolte che hanno presentato le loro posizioni davanti ai giudici amministrativi. La disputa si svolge nel contesto delle autorizzazioni per l’attività di pesca nella zona.

Fiumicino, 10 marzo 2026 – Il braccio di ferro sulla gestione della pesca nel litorale romano si è spostato ufficialmente nelle aule della giustizia amministrativa, mettendo sotto la lente d’ingrandimento il rinnovo delle concessioni per il prelievo dei molluschi bivalvi. Tre società cooperative hanno depositato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Al centro della contesa c’è il Decreto Direttoriale n. 90026 del 26 febbraio 2025, pubblicato il 7 marzo 2025, con cui è stato rinnovato l’affidamento della risorsa ittica al consorzio che governa le acque del compartimento marittimo della Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: I posteggi della discordia. Il Comune vince al Tar Il Capo della polizia licenzia un agente che ha partecipato a Temptation island. Finisce tutto al Tar del Lazio che vuole la versione di MediasetIl Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha licenziato un agente colpevole di avere partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata,... Aggiornamenti e notizie su Fiumicino le vongole della discordia il... Fiumicino, le vongole della discordia: il caso finisce al Tar del LazioFiumicino, 10 marzo 2026 – Il braccio di ferro sulla gestione della pesca nel litorale romano si è spostato ufficialmente nelle aule della giustizia amministrativa, mettendo sotto la lente ... ilfaroonline.it A volte ritornano. Il Tar riporta i camion bar in centro: le vie e le piazze interessateDiversi operatori commerciali si erano rivolti ai giudici amministrativi per annullare la delibera approvata a dicembre 2025 ... romatoday.it