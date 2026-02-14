Mercato Napoli nuovo colpo dallo Sporting | ha una clausola da 60 milioni

Il Napoli si sta giù guardando intorno per portare rinforzi alla rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Un profilo ricercato dal ds Manna è quello di un esterno d'attacco, vista la partenza di Noa Lang e un Neres frequentemente alle prese con infortuni. Ecco allora che, come riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, il club napoletano starebbe monitorando Geny Catamo, ala destra dello Sporting Lisbona: sul giocatore c'è concorrenza e soprattutto una clausola da 60 milioni di euro. Il Napoli ci pensa: clausola da 60 milioni e forte concorrenza. Catamo ha catturato l'occhio della società azzurra, che deve tuttavia prestare attenzione alla concorrenza del Lione e di altri club russi e arabi che stanno monitorando la situazione del calciatore dello Sporting, come confermato dal giornalista Erkem Konur.