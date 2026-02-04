Il Napoli lavora sui rinnovi dei centrocampisti. La società vuole blindare Anguissa, considerato ormai un pilastro della squadra. Resta invece il nodo Lobotka, il suo futuro dipende da alcuni dettagli ancora da definire. La dirigenza ha già iniziato a trattare con gli agenti, ma niente di concreto è ancora stato deciso. La squadra si prepara a ripartire con i giocatori più affidabili, sperando di risolvere presto anche questa situazione.

Con la chiusura della sessione invernale di mercato, il Napoli ha spostato il focus sulle strategie interne, a partire dai rinnovi di contratto. Il reparto maggiormente coinvolto è il centrocampo, fulcro del gioco azzurro, dove la dirigenza sta valutando con attenzione le situazioni di Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Il caso più complesso resta quello del regista slovacco. Negli ultimi mesi non ha mai nascosto l’ambizione di vivere una nuova esperienza in un top club europeo e l’estate potrebbe rappresentare un bivio decisivo. In quest’ottica, un possibile prolungamento avrebbe soprattutto una valenza strategica, per mettere al riparo il club in caso di offerte importanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Rinnovi a centrocampo: Anguissa da blindare, nodo Lobotka

Approfondimenti su Anguissa Lobotka

