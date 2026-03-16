Durante il mio primo giorno di viaggio a Dubai, io e mia moglie ci siamo trovati bloccati in aeroporto a causa di un improvviso blocco dei voli. In quel momento abbiamo incontrato due persone che ci hanno offerto assistenza senza esitazioni, dimostrando grande disponibilità e gentilezza. Questa esperienza ha mostrato come, anche in situazioni complicate, ci siano individui pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Durante il primo giorno di questa folle guerra mi trovavo in viaggio con tappa a Dubai. Io e mia moglie eravamo in difficoltà per il blocco dei voli. Due giovani trentenni e un terzo più giovane si sono uniti a noi per trovare una soluzione. Il ragazzo in sei ore di lavoro indefesso su Internet, finalmente, è riuscito a trovare voli alternativi e a riportarci, con qualche scalo in più, a casa. Questa vicenda mi ha fatto riflettere sugli Angeli custodi, in quanto questa giovane coppia è come se ci avesse adottato per supplire alle nostre carenze informatiche, tecnologiche e linguistiche. Secondo la tradizione cristiana l’Angelo custode è un’entità che promana da Dio e che viene inviata sulla terra per assistere, con riservatezza, ognuno di noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Dubai bloccato in aeroporto ho trovato due angeli custodi: impariamo a riconoscerli e farci aiutare

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