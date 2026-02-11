L’uomo che ha dato fuoco alla chiesa dei Santi Angeli Custodi a Bologna è stato nuovamente arrestato. Solo pochi giorni dopo aver ricevuto una condanna in primo grado a quasi sei anni di carcere, per lo stesso incendio doloso avvenuto nel novembre del 2024, è finito in manette. La vicenda si ripete, e ora si aspetta di capire quali saranno le prossime mosse delle autorità.

Nemmeno una settimana prima è stato condannato in primo grado a quasi sei anni per l'incendio doloso della chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel novembre del 2024 in Bolognina. Nelle scorse ore è finito di nuovo in manette il 55enne italiano, senza fissa dimora e frequentatore del quartiere, rintracciato dopo che i carabinieri hanno setacciato per giorni la città. L'uomo, che era accusato di aver appiccato il rogo all'interno del confessionale, era noto tra Bolognina, Corticella e le caserme di Casaralta per i suoi comportamenti antisociali. Da tempo, i militari della compagnia del Navile lo stavano monitorando per una serie di furti e rapine commesse nel quartiere e lo stavano cercando per eseguire un ordine di arresto emesso dalla procura di Bologna per cumulo di reati.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Santi Angeli Custodi

Sabato 31 gennaio nella chiesa del Rosario di Talsano si tiene l’incontro “Custodi di pace”, organizzato dalla parrocchia e dal gruppo parrocchiale di Ac.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Santi Angeli Custodi

Argomenti discussi: L'autore dell'incendio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi è finito in manette (di nuovo); Incendio nel trapanese, arrestato un dipendente regionale - Autore: Francesca Ciaccio | Cronaca; Incendio agli autocompattatori dei rifiuti ad Ariccia: era una vendetta, arrestato l’incendiario; Il giallo delle auto in fiamme: è il terzo caso in centro città.

Incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica nel Palermitano: intervento dei pompieriL'incendio sarebbe partito intorno alle dieci di ieri sera, martedì 3 febbraio, tra gli imballaggi in deposito all'interno dello stabilimento Ecorek. Le operazioni di spegnimento del rogo dei pompieri ... ilsicilia.it

Incendio ad un negozio di Pompei, trovato l'autoreLa Polizia di Stato di Pompei ha eseguito un’ordinanza cautelare dell’obbligo di soggiorno nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato incendio. Il provvedimento è stat ... ilfattovesuviano.it

Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen. - facebook.com facebook

A #Genova, la parrocchia Santi Angeli Custodi trasforma la solidarietà in rifugio per le #famiglie dei piccoli pazienti del @ospedalegaslini. Grazie al supporto gratuito di volontari, oltre 128 nuclei familiari hanno trovato casa e assistenza. La puntata @incammi x.com