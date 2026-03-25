Una nuova collaborazione nel settore dell'ospitalità si è concretizzata tra la catena di boutique hotel The Begin Hotels e il Ristorante Andreina, noto per la guida dello chef stellato Errico Recanati. La partnership prevede l'integrazione societaria dello storico ristorante, mantenendo invariata la qualità del servizio e introducendo un'evoluzione nell'offerta complessiva dell'ospitalità. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal gruppo di gestione.

Soddisfatti dell'accordo raggiunto sia lo Chef stellato Errico Recanati che l'imprenditore Guido Guidi, i quali in passato hanno già collaborato più volte LORETO – La collezione di boutique hotel, The Begin Hotels fondata da Guido Guidi, annuncia l’integrazione societaria dello storico Ristorante Andreina, guidato dallo chef stellato Errico Recanati. Si tratta di un passaggio strategico che unisce ospitalità e alta cucina in un progetto condiviso di valorizzazione dell’eccellenza del territorio su ampia scala. Questo sodalizio evolve oggi in un passaggio strategico fondato su valori comuni: genuinità, ricercatezza, attenzione al dettaglio e desiderio di costruire esperienze memorabili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Andreina" e "The Begin Hotels", via alla partnership: stessa qualità di prima ma con un'evoluzione dell'ospitalità

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