Ggf Group e The Begin Hotels cercano collaboratori e organizzano il recruiting day

Ggf Group e The Begin Hotels hanno annunciato un recruiting day per cercare nuovi collaboratori. A poco più di due mesi dall’inizio dell’anno, le due aziende hanno già completato oltre 30 assunzioni e sono alla ricerca di personale per sostenere la loro crescita. L’evento si svolgerà ad Ancona, coinvolgendo candidati interessati a entrare nel loro team.

ANCONA – A poco più di due mesi dall’inizio dell’anno, Ggf Group e The Begin Hotels hanno già superato le 30 nuove assunzioni e confermano un piano di crescita strutturato che guarda al medio e lungo termine. Per sostenere questo percorso di sviluppo nasce “Focus on You”, il recruiting day in programma sabato 7 marzo 2026 dalle 15 alle 18 al Seeport Hotel. Per quanto riguarda l’area alberghiera, le opportunità di inserimento interessano tutte le città in cui è presente la collezione The Begin Hotels. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare nuovi talenti e offrire loro un contesto professionale strutturato, dinamico e orientato alla crescita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Ggf Group accelera l’innovazione, scommette sul talento ed è pronta ad assumere fino a 50 personeANCONA – Ggf Group, l’azienda leader nella customer experience, fondata dall’imprenditore Guido Guidi, continua a tracciare un percorso di crescita... Operatore a bordo dei traghetti: recruiting day presso il Centro per l'impiegoBRINDISI – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti.