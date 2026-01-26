Con lui ha ritrovato il sorriso Andrea Delogu storia seria | chi è il fidanzato

Andrea Delogu ha ritrovato il sorriso grazie alla sua nuova relazione. Le recenti fotografie pubblicate da Diva e Donna mostrano la condizione di coppia serena e affiatata, immortalata durante una passeggiata a Roma. La presenza del suo partner, con cui condivide momenti di intimità e complicità, conferma il suo stato di felicità e serenità personale.

Ormai sembra più che acclarato: Andrea Delogu non è più single. Le nuove immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna raccontano una coppia sempre più unita, sorpresa per le strade di Roma tra passeggiate, mani intrecciate e baci scambiati senza alcuna preoccupazione per gli sguardi dei passanti. Scene che parlano da sole e che smentiscono l’idea di una frequentazione leggera o destinata a spegnersi in fretta. A colpire è soprattutto la naturalezza con cui i due vivono la relazione. Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip, Andrea appare serena e luminosa, tanto che il magazine titola: “Con Alessandro ha ritrovato il sorriso”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: «Con lui un nuovo equilibrio». I rumors su SanremoAndrea Delogu e Alessandro Marziali sono protagonisti di un rapporto stabile e autentico.

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (niente Nikita Perotti)Andrea Delogu al centro dell’attenzione: dopo il bacio appassionato con un uomo sotto casa, i rumors sul suo nuovo possibile compagno si intensificano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

“ERA ACCOVACCIATA LÌ”. ANDREA DELOGU, LA SCENA STRAZIANTE AI FUNERALI DEL FRATELLO

Argomenti discussi: Diego B., 14 anni, scomparso a Verona e trovato a Milano: l'abbraccio con la mamma. L'ultimo sms agli amici: Vado in Svizzera a fare soldi facili; Federica Torzullo, il corpo ritrovato sotto due metri di terriccio. Il marito in cella. L’ha uccisa; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Ritrovato a Milano dopo nove giorni, riaffidato alla madre il 14enne scomparso: l'incontro commovente in questura/VIDEO.

Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. Chi è lui?Tommaso Zorzi ha pubblicato una foto in compagnia del suo nuovo fidanzato. Ecco, allora, ... msn.com

Galliani ricorda Commisso: Con lui la Fiorentina ha ritrovato ambizioneIl pensiero di Adriano Galliani al Presidente Rocco Commisso ... msn.com

«Con Alessandro ha ritrovato il sorriso», si legge sulle pagine di una nota rivista, e basta vedere Andrea Delogu mentre passeggia per Roma mano nella mano con Alessandro Marziali per capire che, questa volta, non si tratta di una semplice infatuazione. I d facebook