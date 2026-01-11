Tutti gli ex famosi di Valeria Marini | il flirt con Jovanotti la love story con Cecchi Gori e il matrimonio con Giovanni Cottone

Scopri le principali relazioni di Valeria Marini, tra cui il flirt con Jovanotti, la love story con Cecchi Gori e il matrimonio con Giovanni Cottone. Un percorso sentimentale che ha segnato la sua vita, incluso il matrimonio con Cottone, terminato circa un anno dopo le nozze. Un racconto che ripercorre i momenti più significativi del passato dell’attrice e showgirl italiana.

Nel passato sentimentale di Valeria Marini tra le storie importanti la relazione con l’ex marito Giovanni Cottone, sfumato a distanza di un anno dalle nozze. Oggi vedremo la showgirl ospite insieme alla madre di Domenica In, in diretta su Raiuno a partire dalle 14:00. Quando erano giovanissimi, Valeria Marini e Jovanotti hanno avuto un flirt. Secondo quanto raccontato dall’ex del Bagaglino, i due si erano conosciuti in Sardegna quando lei lavorava come ragazza immagine e lui era un dj: “È stato un amore stellare, quindi eterno. Jovanotti mi piace tantissimo. L’ho visto nascere musicalmente e ho visto quanto amore ci metteva “, aveva raccontato la Marini ospite a Storie Di Donne Al Bivio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

