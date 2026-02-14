Perugia si tinge di blu | luce sulla sindrome di Angelman e sostegno alla ricerca per una rara malattia neurologica

Perugia si accende di blu il 15 febbraio 2026, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale dedicata alla sindrome di Angelman, per sensibilizzare sulla malattia rara e sostenere la ricerca. La decisione di illuminare Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni di questa tonalità nasce dalla volontà di attirare l’attenzione sulla condizione neurologica, che colpisce soprattutto i bambini, e di condividere un messaggio di speranza con le famiglie coinvolte.

Perugia si illumina di blu per la sindrome di Angelman: una luce sulla ricerca e sulla speranza. Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni a Perugia si illumineranno di blu il 15 febbraio 2026, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla sindrome di Angelman. L’iniziativa, promossa da FAST Italia, mira a sensibilare l’opinione pubblica su questa rara condizione neurologica e a sostenere la ricerca scientifica per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Un gesto simbolico, una battaglia concreta. L’illuminazione dei due palazzi storici del capoluogo umbro è un gesto simbolico di grande significato, accolto con favore dalla Giunta regionale dell’Umbria e dall’Assemblea legislativa regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

I palazzi Donini e Cesaroni si sono illuminati di blu per sostenere la ricerca sulla sindrome di Angelman, una malattia genetica rara che colpisce soprattutto bambini e provoca gravi problemi di sviluppo e comunicazione.

Cristina Giuriolo condivide la sua esperienza di vita con la Sindrome di Noonan, affrontando con coraggio una malattia rara.

