Il ministro dell’interno ha dichiarato che le azioni di anarchici e antagonisti rappresentano una minaccia concreta e organizzata, sostenendo che non si tratta di episodi isolati. Ha aggiunto che si tratta di una sfida rivolta allo stato di diritto e alle istituzioni. La sua dichiarazione si basa su una serie di eventi recenti attribuiti a gruppi di protesta che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica.

“Non siamo di fronte a episodi isolati. Siamo di fronte a una sfida allo stato di diritto e alle istituzioni democratiche di questo Paese. Già lo scorso febbraio, in quest’aula, in occasione dell’informativa sugli scontri seguiti allo sgombero di Askatasuna a Torino, avevo lanciato un avvertimento preciso: l’anarco-antagonismo violento non è folklore politico, è una minaccia concreta e strutturata. Oggi quell’avvertimento si è trasformato in realtà”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a un question time alla Camera. “Non deve esserci spazio per chi con la violenza intende sovvertire la democrazia e sostituirla con il caos”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Anarco-antagonismo, Piantedosi: ‘minaccia concreta e strutturata’

Articoli correlati

Ue-Mercosur: dietro la retorica della cooperazione internazionale, una minaccia concreta per foreste e agricoltoriDopo oltre 25 anni di negoziati, l’accordo commerciale tra Unione europea e Paesi del Mercosur viene presentato come un successo politico e...

Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblicoIn attesa del vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, previsto probabilmente a margine del CdM, il ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato a...

Tutti gli aggiornamenti su Anarco antagonismo Piantedosi 'minaccia...

Argomenti discussi: Piantedosi, nessuno spazio a chi vuole trasformare la democrazia in caos.

Piantedosi, risposta immediata dopo la morte degli anarchici che preparavano un attentatoLa gravità dell'episodio avvenuto nel casolare del Parco degli Acquedotti ha imposto una risposta istituzionale immediata e decisa. Ho convocato per questo subito il Comitato Analisi Strategica Antit ... ansa.it

Anarchici morti a Roma, Piantedosi: Risposta istituzionale immediataDopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, parla il ministro dell'Interno: Rafforzata la nostra strategia di prevenzione ... rainews.it