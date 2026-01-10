Ue-Mercosur | dietro la retorica della cooperazione internazionale una minaccia concreta per foreste e agricoltori

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, negoziato da oltre 25 anni, viene spesso descritto come un risultato diplomatico. Tuttavia, dietro questa retorica si nascondono preoccupazioni riguardo all’impatto su foreste e agricoltori. È importante analizzare con attenzione le implicazioni concrete di questa intesa, oltre le dichiarazioni ufficiali, per comprendere appieno le sue conseguenze ambientali ed economiche.

di Martina Borghi* Dopo oltre 25 anni di negoziati, l’accordo commerciale tra Unione europea e Paesi del Mercosur viene presentato come un successo politico e diplomatico. Ma dietro la retorica della cooperazione internazionale si nasconde una realtà molto più problematica: l’intesa rappresenta una minaccia concreta per le foreste sudamericane e un ulteriore colpo alle condizioni degli agricoltori europei. L’accordo ignora i costi ambientali e sociali della liberalizzazione degli scambi, rischiando di aumentare l’importazione di materie prime legate alla deforestazione e di avvantaggiare poche grandi aziende agricole, a discapito dell’ossatura del sistema produttivo europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

