Il ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato ai Prefetti e Questori una nuova direttiva riguardante il trattamento degli stranieri socialmente pericolosi, prevedendo il trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e il rimpatrio come strumenti per garantire l’ordine pubblico. In attesa del vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, questa misura mira a rafforzare le strategie di tutela della sicurezza nazionale.

In attesa del vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, previsto probabilmente a margine del CdM, il ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato a Prefetti e Questori di tutto il territorio nazionale la “Direttiva in materia di trattenimento presso i CPR di stranieri socialmente pericolosi”. Nel documento redatto del Viminale, che si inserisce in una “ complessiva azione di contrasto all’immigrazione irregolare ” si legge che “Alcuni recenti episodi di cronaca hanno posto all’attenzione la necessità di perseguire con la massima determinazione l’obiettivo” definito prioritario per la sicurezza pubblica “del rimpatrio degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale che si siano evidenziati per comportamenti pericolosi, disponendone senza indugio, nelle more, il trattenimento nei CPR ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblico

