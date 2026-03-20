Due persone sono morte in un’esplosione avvenuta nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le vittime sono identificate come Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliani, entrambe coinvolte in un incidente durante la manipolazione di un ordigno. Gli investigatori stanno ancora raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’incidente, mentre si indaga sui possibili collegamenti con gruppi anarchici vicini a Cospito.

Giallo a Roma. Due persone, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliani, sono morte in un’esplosione al Parco degli Acquedotti di Roma. Si tratterebbe, secondo quanto riportato da Repubblica, di due anarchici legati al gruppo di Alfredo Cospito, ancora detenuto al regime di 41 bis. La vicenda. Come riportato da RomaToday, l’ allarme è scattato quando al 112 è arrivata la segnalazione da parte di un cittadino che si è accorto del crollo causato da un’esplosione in via delle Capannelle, a Roma. I soccorritori giunti sul posto hanno accertato il cedimento del solaio di un casolare in disuso, noto come Casale del Sellaretto. Sono poi cominciate le operazioni per rimuovere le macerie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Due morti nell’esplosione al Parco degli acquedotti a Roma: anarchici vicini a Cospito, stavano maneggiando un ordigno

Articoli correlati

Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle...

Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bombaI corpi trovati nel casale abbandonato al Parco degli Acquedotti di Roma apparterrebbero a due anarchici che stavano maneggiando dell'esplosivo.

Aggiornamenti e notizie su Due morti

Temi più discussi: Ucraina, droni russi su Kharkiv: almeno due morti; Guerra Ucraina, Russia attacca Kharkiv: news oggi 11 marzo; Esplosione nell'azienda chimica Naniken a Zocco di Erbusco vicino Brescia, grave uno dei 5 operai feriti; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines.

Esplosione e crollo al Parco degli Acquedotti: morti un uomo e una donna, si scava ancora sotto le macerieDue persone sono morte nel crollo di un casolare in via delle Capannelle, nel Parco degli Acquedotti di Roma. Sul posto anche Polizia di Stato con la scientifica e personale sanitario. Proseguono le r ... unita.it

Casolare nel Parco degli Acquedotti, le vittime sarebbero due anarchici, morti per un ordigno che stavano fabbricandoTragedia a Roma: crolla il solaio di un edificio abbandonato nel Parco degli Acquedotti, morti un uomo e una donna che vi trovavano riparo ... ilfattoquotidiano.it

Due morti per il crollo di un casale nel #ParcodegliAcquedotti a #Roma. Tra le ipotesi lo scoppio accidentale di un ordigno x.com

Due morti nel crollo di un casolare al parco degli Acquedotti a #Roma. Le vittime appartenevano al gruppo di Alfredo Cospito: prende piede la pista anarchica, stavano costruendo una bomba - facebook.com facebook