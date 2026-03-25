Il Napoli si mantiene in corsa per lo scudetto, con Nicola Amoruso che conferma questa possibilità. Le sue dichiarazioni suggeriscono fiducia nella squadra e nel lavoro dell’allenatore, ritenuto in grado di compiere imprese importanti. La squadra napoletana prosegue la sua stagione con l’obiettivo di ottenere risultati rilevanti, mentre le parole di Amoruso rafforzano l’idea di un cammino ambizioso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua a credere nel sogno e trova conferme anche nelle parole di Nicola Amoruso. L’ex attaccante, intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTv, ha analizzato il momento degli azzurri e della corsa al titolo. «Ad inizio stagione tutti davano Inter e Napoli come candidate allo scudetto», ha spiegato Amoruso. «Gli azzurri stanno recuperando tutti piano piano e, anche senza giocare benissimo, fanno risultato». “ANCHE L’INTER HA PAURA” Secondo Amoruso, qualcosa sta cambiando anche in vetta: «In questo momento anche l’Inter ha paura». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Amoruso: «Napoli da scudetto, Conte può fare un miracolo»

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