Il 28 marzo si terrà la prossima puntata del Serale di Amici 25, con Belen Rodriguez come ospite speciale. La prima puntata dello show, trasmessa recentemente, ha visto tre eliminazioni e diverse sfide tra i concorrenti. Nel frattempo, si segnala un infortunio che ha coinvolto Chiara Bacci, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze.

Belen Rodriguez sarà l’ospite speciale del prossimo Serale di Amici 25 in onda il 28 marzo. Dopo una prima puntata decisamente scoppiettante, segnata da ben tre eliminazioni, il programma di Maria De Filippi continua con tante sfide e anche qualche colpo di scena. Nella prossima puntata infatti potrebbe essere assente Chiara Bacci, ballerina che ha subito un infortunio. Belen Rodriguez ospite del Serale di Amici 25. Ad annunciare l’arrivo di Belen Rodriguez come ospite di Amici 25 è stata proprio la redazione del programma sul profilo ufficiale. Una scelta che, secondo molti, sarebbe una strategia di Maria De Filippi per battere Canzonissima di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Belen Rodriguez ospite del Serale. Infortunio per Chiara Bacci

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Esibizione di Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci al Festival di Sanremo 2026. #SamuraiJay #BelenRodriguez #lapresse #saremo2026 @MarcoAlpozzi x.com