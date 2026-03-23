Brutto infortunio Amici 25 serale finito la ballerina

La nuova edizione di Amici è entrata nel vivo con l’attesissimo debutto del serale, una fase che ogni anno segna il passaggio decisivo per gli allievi ancora in gara. Dopo mesi di lezioni, sfide e classifiche, il talent di Maria De Filippi ha acceso i riflettori sul prime time, portando sul palco esibizioni sempre più complesse e giudizi ancora più severi. L’atmosfera, già dalle prime battute, è apparsa tesa e carica di aspettative. >> “Perché è fuori”. Amici 25 nel caos, i dubbi del pubblico sull’eliminazione di Michele Il primo appuntamento del serale di Amici ha subito mostrato quanto la competizione sia diventata serrata. Non sono mancati momenti spettacolari, ospiti e coreografie di alto livello, ma soprattutto è emerso con chiarezza che il margine di errore per i concorrenti è ormai ridotto al minimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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