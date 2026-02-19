Amici 25 anticipazioni ventesima puntata | nuovo ammesso al Serale ospite Briga
Amici 25, il motivo della registrazione della ventesima puntata è l’ingresso di un nuovo concorrente al Serale. Questa volta, un giovane talento ha superato le selezioni e si prepara a sfidare gli altri concorrenti in diretta. Durante la registrazione, è stato annunciato anche l’ospite speciale Briga, che si esibirà durante la puntata. I fan aspettano con ansia il debutto del nuovo talento e la performance dell’ex concorrente. La puntata andrà in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 14 su Canale 5.
Il Serale di Amici 25 si avvicina sempre più e oggi pomeriggio è stata registrata la ventesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 22 febbraio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 22 febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio – come anticipa Amici News – Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. Le due hanno eccezionalmente supportato alcuni dei presenti scelti tra il pubblico in studio per giudicare gli allievi nelle gare di canto e ballo. Ospite musicale è invece Briga. Amici 25: Angie al Serale. La puntata è caratterizzata da altri allievi che tentano di staccare il pass per il Serale, dopo Alex, Emiliano e Michele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Amici 25, anticipazioni diciannovesima puntata: primi ammessi al Serale, ospite Giusy FerreriQuesta sera, in una registrazione molto attesa, sono stati annunciati i primi ammessi al Serale di Amici 25.
Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLa puntata di domenica 15 febbraio di Amici ha regalato suspense e sorprese.
Amici 25 anticipazioni puntata 30 novembre news, spoiler e ospiti
Argomenti discussi: Amici 25, l'assenza di Riccardo dal daytime scatena dubbi: è stato forse espulso?; Amici 25, anticipazioni del 22 febbraio: Opi escluso dalla gara e dall'esame per il serale; Concorrenti Canzonissima, chi sono? Milly Carlucci pesca tra big di Sanremo/ I primi nomi per il cast; Amici 25, l'accusa dei fan al programma: 'Cancellano tutti i commenti contro Riccardo'.
Amici 25, spoiler registrazione 22 febbraio, allievi al serale: eliminati, classifica canto e ballo ed esito delle sfideAmici 25, oggi la registrazione della ventesima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 domenica 22 febbraio 2026: ecco gli spoiler e gli allievi eliminati. gay.it
Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 22 febbraio 2026: Gard, Alessio e Riccardo al serale?Oggi 19 febbraio 2026 è prevista la nuova registrazione di Amici 25 con nuovi accessi al serale: tutte le anticipazioni della puntata ... ilsussidiario.net
Amici, le anticipazioni di domenica 15 febbraio 2026: eliminati, ospiti e spoiler sul serale Scopri di più! x.com
Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio 2026: ospiti Giusy Ferreri e Drusilla Foer, tre maglie oro al Serale #Amici25 #AmiciSpoiler #Anticipazioni #15febbraio facebook