Amici 25 anticipazioni ventesima puntata | nuovo ammesso al Serale ospite Briga

Amici 25, il motivo della registrazione della ventesima puntata è l’ingresso di un nuovo concorrente al Serale. Questa volta, un giovane talento ha superato le selezioni e si prepara a sfidare gli altri concorrenti in diretta. Durante la registrazione, è stato annunciato anche l’ospite speciale Briga, che si esibirà durante la puntata. I fan aspettano con ansia il debutto del nuovo talento e la performance dell’ex concorrente. La puntata andrà in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 14 su Canale 5.

Il Serale di Amici 25 si avvicina sempre più e oggi pomeriggio è stata registrata la ventesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 22 febbraio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 22 febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio – come anticipa Amici News – Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. Le due hanno eccezionalmente supportato alcuni dei presenti scelti tra il pubblico in studio per giudicare gli allievi nelle gare di canto e ballo. Ospite musicale è invece Briga. Amici 25: Angie al Serale. La puntata è caratterizzata da altri allievi che tentano di staccare il pass per il Serale, dopo Alex, Emiliano e Michele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

