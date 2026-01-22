America' s Cup il borsino delle favorite | che occasione per Luna Rossa

L'America's Cup si avvicina, e il borsino delle favorite si fa più preciso. Emirates Team New Zealand, Alinghi, Luna Rossa e altri team già iscritti presentano punti di forza e criticità. Per Luna Rossa si tratta di un'opportunità importante, un'occasione da sfruttare per competere ai massimi livelli e consolidare la propria posizione in una delle competizioni più prestigiose del mare.

Il pokerissimo per la prossima America’s Cup napoletana è servito: non ci sono sorprese rispetto al 22 dicembre scorso, quando venne annunciata la storica partnership tra cinque team, creando un’autentica rivoluzione nella Regata per eccellenza. Si parla sempre di un sesto team al via, statunitense, ma il tempo stringe e dal 31 gennaio 2026 (a meno di cambiamenti clamorosi) non si potrà entrare nel ristretto club. Per avere un quadro tecnico meno aleatorio – ma non preciso, sia chiaro - della prossima America’s Cup basta attendere fine maggio: dal 21 al 24 nelle acque di Cagliari si terrà la prima delle tre regate preliminari che fanno parte della inedita "The Road to Naples 2027", in pratica il circuito di avvicinamento alla Louis Vuitton Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa”Il CEO di Luna Rossa esprime ottimismo sulla possibilità di disputare l’America’s Cup 2027 a Napoli, considerandola una location ideale.

