Chi è Pico Cibelli fidanzato di Ambra Angiolini? Età e Instagram

Pico Cibelli è il giovane fidanzato di Ambra Angiolini, conosciuto principalmente attraverso i mezzi di informazione e i social media. Di lui si sa che ha una certa età e un profilo Instagram seguito da molti. In questo articolo, vengono raccolte le principali informazioni su Pico Cibelli, tra cui la sua età e il suo account social, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla sua figura pubblica.

Andiamo a scoprire chi è Pico Cibelli, nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social. Conosciamo meglio Pico Cibelli, uno dei nomi più influenti del panorama musicale italiano. Scopriamo dunque chi è il presidente di Warner Music Italia e vediamo le informazioni sulla sua biografia. Cibelli è nato nel 1977 a Milano. Sappiamo dunque che la sua età è di 49 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Dopo aver intrapreso gli studi presso la Lindbergh Flying School, Pico si è dedicato alla sua vera vocazione: la musica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ambra Angiolini di nuovo innamorata, ecco chi è il presunto nuovo fidanzato Pico CibelliAmbra Angiolini ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo di essere nuovamente innamorata.

Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli: chi è il manager che ha conquistato l’attriceAmbra Angiolini, nota attrice italiana, è stata recentemente vista mano nella mano con Pico Cibelli, il suo manager.

