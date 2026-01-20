Gossip bomba su Ambra Angiolini paparazzata mano nella mano con Pico Cibelli ecco chi è

Recenti scatti mostrano Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli, suscitando curiosità sulla sua vita sentimentale. L'attrice era presente a un evento organizzato da Emporio Armani a Milano, dedicato alla presentazione delle divise della squadra olimpica italiana per Milano Cortina 2026. La presenza del nuovo compagno ha attirato l'attenzione, lasciando spazio alle interpretazioni sullo stato della sua relazione.

Ambra Angiolini è di nuovo innamorata? Ambra era a un evento per la presentazione delle divise della squadra olimpica italiana in vista di Milano Cortina 2026 – organizzato da Emporio Armani a Milano – mano nella mano con un uomo. Il nome è stato rivelato da Dagospia, che ha immortalato la coppia e sarebbe Pico Cibelli l’uomo accanto a Ambra Angiolini, il manager ma soprattutto presidente dell’etichetta Warner Music Italia. Se si tratta di un semplice accompagnatore o del suo nuovo compagno non è chiaro, ma le foto scattate dai paparazzi di Whoopsee – e ricondivise dall’irriverente sito – mostrano una grande complicità tra Ambra e Pico, che si sono presentati sul red carpet con le mani intrecciate e grandi sorrisi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

