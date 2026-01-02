Dopo i festeggiamenti di Capodanno nel Cesenate raccolti oltre 30mila chili di rifiuti | 38 operatori al lavoro

Dopo i festeggiamenti di Capodanno nel Cesenate, sono stati raccolti oltre 30mila chili di rifiuti. L’intervento è stato possibile grazie a 38 operatori del Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), costituito da Hera, Consorzio Cfa e Ciclat, che hanno iniziato le operazioni alle 4 del mattino. Un intervento tempestivo per garantire la pulizia e il decoro della zona in un momento di grande affluenza.

Gli operatori del Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti costituito da Hera, Consorzio Cfa e Ciclat) hanno iniziato alle 4.30 del primo gennaio le pulizie straordinarie nei 17 comuni del distretto di Cesena (che include i 15 comuni del comprensorio cesenate, più Santa Sofia e Premilcuore di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dopo i festeggiamenti di Capodanno nel Cesenate raccolti oltre 30mila chili di rifiuti: 38 operatori al lavoro Leggi anche: “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s fa tappa a Terni: raccolti oltre 70 chili di rifiuti Leggi anche: Nel 2025, oltre 29 tonnellate di rifiuti raccolti e 4 Comuni Plastic Free Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cesenatico si prepara ai festeggiamenti di Capodanno; Capodanno di fuoco in tutto il Cesenate tra dj set in piazza, la musica dei Moka Club e il liscio di Moreno Il Biondo; Cesena, dopo il Natale grande attesa per la Festa di Capodanno in piazza; Gli eventi di Capodanno a Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara. Cesenatico si prepara ai festeggiamenti di Capodanno - Cesenatico saluta il 2025 con il Capodanno sul porto canale e al teatro comunale. corrierecesenate.it

Dopo regali e festeggiamenti arriva l'atteso appuntamento con i #saldi invernali. Si comincia oggi con la Valle d'Aosta poi da sabato in tutte le altre Regioni. Lo shopping sarà soprattutto nei negozi fisici, con una spesa media di 137€. Giuseppe Di Marco #GR1 x.com

la Repubblica. . Pochi secondi di immagini, che iniziano a circolare sui social: si riferiscono alla fuga di alcuni ragazzi da Le Constellation Bar, a Crans-Montana, dopo che nel locale è avvenuta l'esplosione durante i festeggiamenti di Capodanno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.