Nuova valanga di licenziamenti in Amazon il colosso Usa pronto a tagliare altri 16mila dipendenti nel mondo | perché c’entra l’IA

Amazon si prepara a licenziare altri 16.000 dipendenti nel mondo. L’azienda ha annunciato un nuovo giro di tagli, a pochi mesi da quelli già avvenuti. La motivazione principale è legata all’intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo di lavorare. La notizia ha fatto salire l’allerta tra i dipendenti e le autorità, mentre il colosso americano cerca di ridurre i costi in un mercato sempre più competitivo.

Amazon ha annunciato un altro round i licenziamenti, a pochi mesi dall'ultimo. Il nuovo taglio, che coinvolgerà 16.000 dipendenti in tutto il mondo, arriva infatti dopo che lo scorso ottobre il colosso americano aveva effettuato un primo round di licenziamenti, lasciando a casa 14.000 persone. «Stiamo lavorando per rafforzare la nostra organizzazione riducendo i livelli gerarchici, aumentando la responsabilità individuale ed eliminando la burocrazia», ha dichiarato Beth Galetti, vicepresidente delle risorse umane e della tecnologia di Amazon, precisando che mentre in molte aree «i cambiamenti organizzati sono stati finalizzati in ottobre», in altre il lavoro si sta completando «solo ora».

