Un’attrice ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare pubblicamente il padre, scomparso recentemente. Nell’occasione ha condiviso una fotografia in bianco e nero e ha scritto alcune parole dedicategli, descrivendolo come una figura molto importante per lei. La didascalia include anche un ricordo affettuoso rivolto alla figura paterna.

Di lui aveva detto: «Per me è una specie di Superman. È come se non avesse paura di niente. E io per lui, paura, non ne ho mai avuta». Ma aveva aggiunto: «Mio padre è una persona molto complessa. Pesante, più per se stesso che per gli altri». Amanda Sandrelli è nata da una delle storie d’amore più discusse e intense di Gino Paoli. Tutto comincia il 5 giugno 1961 alla Bussola di Viareggio. Lui ha 26 anni, è già un cantautore affermato ed è sposato. Lei, Stefania Sandrelli, ha appena 15 anni, ma è già un volto noto grazie a Divorzio all’italiana di Pietro Germi. Basta un ballo perché si accenda la scintilla. Ma quel legame si trasforma in un caso, per la differenza d’età, il fatto che Paoli sia sposato, la giovanissima età di Stefania Sandrelli, l’esposizione mediatica di entrambi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amanda Sandrelli, l’addio al padre Gino Paoli: «Babbo mio»

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Morte di Gino Paoli, il ricordo di Amanda Sandrelli sui social: “Babbo mio”Amanda Sandrelli pubblica una foto insieme a suo padre Gino Paoli, con un messaggio breve ma intenso.

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Temi più discussi: Gino Paoli e la figlia Amanda Sandrelli: perché ha un altro cognome e l’amore scandaloso con Stefania Sandrelli; Amanda Sandrelli, perché la figlia di Gino Paoli porta il cognome della madre Stefania; Gino Paoli, chi è la figlia Amanda Sandrelli nata dalla 'lunga storia d'amore' con Stefania. Il motivo del cognome; Perché Amanda Sandrelli non porta il cognome del papà Gino Paoli: il retroscena sulla sua nascita nascosta agli scattini.

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Amanda Sandrelli ricorda il padre Gino Paoli con un semplice «Babbo mio», affidando a una fotografia in bianco e nero tutta la sua emozione. Figlia di Stefania Sandrelli, sceglie poche parole che racchiudono un legame profondo, fatto di assenze, affetto e m - facebook.com facebook

Amanda Sandrelli saluta Gino Paoli su Instagram: "Babbo mio" #amandasandrelli x.com