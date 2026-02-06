Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci è palesemente di destra fascista e omofobo | così Pd vigilanza Rai

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori. La sua presenza ha scatenato le polemiche del Pd Vigilanza Rai, che chiede spiegazioni sulla scelta del comico, definendolo di destra, fascista e omofobo. La decisione di portare Pucci sul palco ha diviso gli addetti ai lavori e gli spettatori, mentre lui si prepara a presentare l’evento, senza commentare le critiche.

Andrea Pucci sarà al Festival di Sanremo come co-conduttore. Lo ha annunciato Carlo Conti e lo ha confermato il comico postando una foto nudo, di spalle. “Sanremo. sto arrivando”, la didascalia. “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!”, ribatte il conduttore e direttore artistico. Fa ridere? Secondo i social, questa battuta così come molte altre fatte da Pucci non fanno ridere anzi sono omofobe e misogine. Subito dopo l’annuncio partono su X dei p ost di utenti e addetti ai lavori che si chiedono come mai Andrea Pucci abbia conquistato il palco più importante d’Italia da co-conduttore: “ Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai

