Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori. La sua presenza ha scatenato le polemiche del Pd Vigilanza Rai, che chiede spiegazioni sulla scelta del comico, definendolo di destra, fascista e omofobo. La decisione di portare Pucci sul palco ha diviso gli addetti ai lavori e gli spettatori, mentre lui si prepara a presentare l’evento, senza commentare le critiche.

Andrea Pucci sarà al Festival di Sanremo come co-conduttore. Lo ha annunciato Carlo Conti e lo ha confermato il comico postando una foto nudo, di spalle. “Sanremo. sto arrivando”, la didascalia. “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!”, ribatte il conduttore e direttore artistico. Fa ridere? Secondo i social, questa battuta così come molte altre fatte da Pucci non fanno ridere anzi sono omofobe e misogine. Subito dopo l’annuncio partono su X dei p ost di utenti e addetti ai lavori che si chiedono come mai Andrea Pucci abbia conquistato il palco più importante d’Italia da co-conduttore: “ Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai

Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social.

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.

