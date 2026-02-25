Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “È chiaro che questa maggioranza vuole continuare ad essere proprietaria dell'azienda del servizio pubblico televisivo Italiano e non rispetta nemmeno le leggi che arrivano dall'Europa. Continuare a voler procrastinare l'audizione dell'Ad Rossi e a spostare il recepimento del Freedom Act rende a tutti noto che maggioranza vuole continuare a lottizzare la Rai senza attuare ciò che l'Europa ci chiede rischiando una ulteriore infrazione per l'Italia che si traduce in una ulteriore Telemeloni tax per i cittadini”. Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione di vigilanza sulla Rai a margine della capigruppo al Senato che ha fatto slittare i termini per l'audizione dell'ad Rai Giampaolo Rossi e i recepimento del Freedom act. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:

Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza non vuole convocare vertici'

Rai: Graziano, 'dimissioni Petrecca necessarie ma tardive, emblema di Telemeloni'

Temi più discussi: Rai, Graziano (Pd): Dimissioni Petrecca necessarie ma tardive; Rai: Graziano, 'dimissioni Petrecca necessarie ma tardive, emblema di Telemeloni'; Rai Sport, Paolo Petrecca rimette mandato all’Ad Rossi: incarico a Marco Lollobrigida; Si è dimesso Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport lascerà il suo incarico dopo le Olimpiadi. E sui social cita l'Ultima Cena.

Rai: Graziano (Pd), 'governo vuole arrivare ad un'altra Telemeloni tax'Roma, 25 feb. (Adnkronos) - È chiaro che questa maggioranza vuole continuare ad essere proprietaria dell'azienda del servizio pubblico televisivo ... iltempo.it

Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza non vuole convocare vertici'Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo un anno e mezzo la maggioranza ancora non vuole l'audizione dell'ad Rai Giampaolo Rossi e continua a fare melina. La convocazione resta per l'11 marzo, ma la maggiora ... iltempo.it

TGR Rai Sardegna. . Oltre 1.300 esemplari, appartenenti a circa 160 razze diverse. Alla Fiera di Cagliari grande successo per il DOG SHOW. Il servizio di Graziano Pintus @gruppocinofilocagliaritano TUTTI I SERVIZI SUL NOSTRO SITO https://www.rainews - facebook.com facebook