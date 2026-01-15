Chiara Ferragni | Ora posso rinascere in tanti sono spariti Fedez? L' addio nel momento del bisogno mi ha fatto male

Chiara Ferragni ha recentemente condiviso il suo stato emotivo, parlando di rinascita e delle difficoltà vissute, tra cui la separazione da Fedez. Ricorda il momento in cui ha appreso della notizia, sottolineando come l’addio, avvenuto in un momento difficile, le abbia profondamente colpita. Le sue parole riflettono il percorso personale di resilienza e cambiamento, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide con sincerità e forza interiore.

«Appena ho sentito?articolo 531? ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, il suo avvocato, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film».

Chiara Ferragni, dopo l'assoluzione: "In tanti sono spariti, Fedez mi ha abbandonata. Ora posso rinascere" - Prosciolta dalle accuse per il Pandorogate: "Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male. huffingtonpost.it

Chiara Ferragni: «In tanti sono spariti, per Fedez ho sofferto tantissimo. Ora sono consapevole: posso rinascere» - Chiara Ferragni dopo la sentenza che l'ha prosciolta dalle accuse per il «Pandoro Gate»: «Ho commesso errori ma con ingenuità». msn.com

Alla fine #ChiaraFerragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sul #PandoroGate e le uova di Pasqua. La decisione è arrivata qualche minuto fa dal giudice della terza sezione penale di Milano. L'influencer e imprendtrice digitale era imputata facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

