Verissimo Filippo Magnini | Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno

Filippo Magnini commenta la sua esperienza con Federica Pellegrini, affermando che nel momento del bisogno ha preferito il silenzio, sottolineando una distanza nel loro rapporto. La sua dichiarazione evidenzia un’analisi personale di un legame che, secondo lui, non è stato così significativo come si potrebbe pensare. Questa riflessione apre uno sguardo più approfondito sui rapporti e le aspettative tra atleti e amici.

(Adnkronos) – "Non è stata una persona importante nella mia vita perché nel momento del bisogno ha preferito il silenzio". Così Filippo Magnini ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua precedente relazione, lunga quattro anni, con la campionessa olimpica Federica Pellegrini. Una storia travagliata, con molti alti e bassi: "Quando sono stato accusato di doping io stavo ancora con Federica, ma in un momento così delicato della mia vita, lei non ha detto nulla, pur sapendo che ero innocente. Una persona che per me è importante avrebbe detto qualcosa", ha detto l'ex nuotatore che addossa a Pellegrini la colpa di essere rimasta in silenzio "un silenzio accusatorio nei miei confronti".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Verissimo, Filippo Magnini su Giorgia Palmas: “La lontananza ci ha messo alla prova. Pellegrini? Non mi ha difeso”Filippo Magnini e Giorgia Palmas, coppia da oltre cinque anni, hanno condiviso a Verissimo le sfide della relazione, tra distanze e incomprensioni.

Verissimo, Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini: “Non mi è stata vicino durante le difficoltà”Durante un’intervista a Verissimo, Filippo Magnini ha spiegato le ragioni per cui non considera Federica Pellegrini una delle persone più importanti della sua vita, chiarendo anche le sue parole di settimane fa a Belve.

