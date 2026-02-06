E’ un’iniziativa di valore educativo Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, non ha nascosto il suo entusiasmo per l’iniziativa pubblicata dal Carlino. Secondo lui, questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per coinvolgere i giovani e far conoscere meglio il mondo dell’artigianato. Pierpaoli sottolinea che si tratta di un progetto che può fare davvero la differenza, offrendo strumenti utili e spunti di riflessione per il futuro.

Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, considera quella del Carlino "un’iniziativa di grande valore educativo e culturale. Il quotidiano cartaceo obbliga a leggere con attenzione, a dare peso alle parole. Far scrivere i ragazzi significa stimolare il pensiero critico. In un’epoca di comunicazione rapida e frammentata, è un esercizio prezioso che aiuta a sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità. In un mondo dove le informazioni viaggiano velocissime e l’IA ha un impatto sociale fortissimo, inoltre, serve chi verifica le fonti, contestualizza. La tecnologia e l’IA sono strumenti che devono essere al servizio di imprese e persone e, per questo, vanno conosciuti bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ un’iniziativa di valore educativo"

Questa mattina a Cesena, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, ha confermato il sostegno all'iniziativa 'Cronisti in Classe'.

Federico Riccardi, direttore di Astea Energia, ribadisce che portare un quotidiano nelle scuole serve a insegnare ai giovani a leggere e comprendere meglio il mondo che li circonda.

