La quarta guerra del Libano investe il Paese dei Cedri | la sfida finale tra Israele e Hezbollah

La quarta guerra del Libano coinvolge direttamente il Paese dei Cedri, con uno scontro tra Israele e Hezbollah che si sta intensificando. La situazione sul territorio si aggrava mentre le operazioni militari proseguono, causando danni e spostamenti di civili. Le tensioni aumentano di ora in ora, e le forze coinvolte si preparano a un'ulteriore escalation nel conflitto.

L’ascesa di Michel Aoun alla presidenza e di Nawaf Salam alla carica di primo ministro di Beirut aveva provato a plasmare una nuova normalità per il Libano, salutato poco meno di tre mesi fa come “profezia di pace” da Papa Leone XIV nella sua visita nel Paese dei Cedri. Una profezia infranta dall’irresponsabilità di Hezbollah verso il suo stesso popolo e dall’assalto israeliano, che corona un anno e mezzo di scarso rispetto del cessate il fuoco da parte di Tel Aviv. Oltre 826 i civili uccisi dal 2 marzo in avanti mentre, ad oggi, il Libano è intrappolato in una quadruplice trappola. In primo luogo, Israele sta continuando a martellare Beirut e il Sud del Paese, sta espandendo la fascia di operazione di terra dell’esercito, sta puntando a colpire inesorabilmente Hezbollah. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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