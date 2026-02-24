Mo | Israele ' colpiremo in Libano se Hezbollah partecipa a guerra tra Usa e Iran'

Israele ha dichiarato che attaccherà il Libano se Hezbollah si coinvolge nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. La minaccia deriva dalla possibilità che il gruppo paramilitare si unisca alle tensioni militari nella regione. Fonti militari israeliane hanno aggiunto che le operazioni potrebbero colpire anche infrastrutture civili, tra cui l’aeroporto di Beirut. La tensione tra le parti si alza, mentre la regione resta in allerta.

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'colpiremo in Libano se Hezbollah partecipa a guerra tra Usa e Iran'

Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Israele colpirà duramente il Libano, prendendo di mira le infrastrutture civili, tra cui l'aeroporto di Beirut, nel caso in cui Hezbollah venisse coinvolto in una guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta il Times of Israel citando un messaggio inviato da Israele al Libano. Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale GUARDA Mai fidarsi della Juve. Verso il match point per la Champions GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it Mo: Israele, 'colpiremo presto obiettivi Hamas in Libano'Le forze israeliane hanno annunciato che prevedono di colpire presto le infrastrutture di Hamas nel sud del Libano. Iran:se attaccati,colpiremo Usa-IsraeleIn caso di attacco degli Stati Uniti o Israele all'Iran, le autorità iraniane hanno dichiarato che risponderanno con fermezza, considerando tali azioni obiettivi legittimi da colpire. Guerra Israele-Iran alle porte: i missili di Teheran puntano sulle basi USA