Quasi un milione per la riqualificazione del lago di Quarto Buonguerrieri FdI | Si programma opera strategica

Un investimento di quasi un milione di euro è stato destinato alla riqualificazione del lago di Quarto, con un progetto definito strategico dall’amministrazione locale. Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha espresso gratitudine al governo Meloni e ha ringraziato il capogruppo del partito per il suo impegno nel favorire questo intervento, che si attendeva da molti anni.

"Ringrazio il governo Meloni per l'ennesima dimostrazione di attenzione nei confronti del nostro territorio, ed in particolare il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che sin dal principio si è impegnato in prima linea per raggiungere questo importante risultato, atteso da decenni.