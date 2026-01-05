Alluvione 400 milioni di euro per la ricostruzione Buonguerrieri FdI | Attenzione e vicinanza al territorio

In seguito all’alluvione che ha colpito la regione, sono stati stanziati 400 milioni di euro per la ricostruzione. Buonguerrieri di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza dell’attenzione e della vicinanza del governo al territorio, ringraziando il governo Meloni e il commissario Curcio per il loro impegno nel supportare le comunità colpite. Questo intervento mira a favorire la ripresa e la ricostruzione in modo rapido ed efficace.

"Ancora una volta ringraziamo il governo Meloni e il commissario straordinario Fabrizio Curcio per l'ennesima conferma di straordinaria attenzione e vicinanza al territorio". La deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri commenta così la destinazione di altri 400 milioni per la ricostruzione post-alluvione. Ricostruzione post-alluvione, dalla legge di bilancio 400 milioni. Lattuca: Questa è la collaborazione di cui abbiamo bisogno; Manovra, c'è l'alluvione: "Ricostruzione pubblica, ci sono altri 400 milioni"; Ricostruzione post alluvione. Lattuca: Bene i 400 milioni stanziati per infrastrutture, come strade e ponti distrutti dalle frane; Alluvioni e prevenzione, il 2026 sarà l'anno dei cantieri. Alluvione Siena 2024, il Comune intercetta finanziamenti per 1,2 milioni - Un milione e 200mila euro è l'importo dei finanziamenti intercettati dal Comune di Siena per i danni dell'alluvione di ottobre 2024

Manovra, c’è l’alluvione: “Ricostruzione pubblica, ci sono altri 400 milioni” - Curcio: “Erano per i privati, ma sono in eccesso: ora restano sul territorio”. msn.com

Post-alluvione, interventi per 2,1 milioni di euro - Mercato Saraceno, i lavori interessano strutture, viabilità e dissesto idrogeologico (da Musella a Piavola) per restituire la normalità al territorio . msn.com

Alluvione, bando da 5 milioni: ultimo atto per blindare la pianura bolognese x.com

Mercato Saraceno – Cantieri post-alluvione Sono in corso interventi per la messa in sicurezza del territorio, con un investimento di 2,1 milioni di euro. Cantieri appaltati: Piavola – centro sportivo: sistemazione area esterna con argine in terra armata e tr - facebook.com facebook

