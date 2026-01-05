Alluvione 400 milioni di euro per la ricostruzione Buonguerrieri FdI | Attenzione e vicinanza al territorio

Da cesenatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all’alluvione che ha colpito la regione, sono stati stanziati 400 milioni di euro per la ricostruzione. Buonguerrieri di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza dell’attenzione e della vicinanza del governo al territorio, ringraziando il governo Meloni e il commissario Curcio per il loro impegno nel supportare le comunità colpite. Questo intervento mira a favorire la ripresa e la ricostruzione in modo rapido ed efficace.

"Ancora una volta ringraziamo il governo Meloni e il commissario straordinario Fabrizio Curcio per l'ennesima conferma di straordinaria attenzione e vicinanza al territorio". La deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri commenta così la destinazione di altri 400 milioni per la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

alluvione 400 milioni di euro per la ricostruzione buonguerrieri fdi attenzione e vicinanza al territorio

© Cesenatoday.it - Alluvione, 400 milioni di euro per la ricostruzione. Buonguerrieri (FdI): "Attenzione e vicinanza al territorio"

Leggi anche: Marecchiese, Buonguerrieri (FdI): "Quadro esigenziale al vaglio di Mit e Regione, investimento da 400 milioni"

Leggi anche: Viabilità post alluvione in provincia, Buonguerrieri e Marcello (FdI): "Stanziati in totale più di 65 milioni"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ricostruzione post-alluvione, dalla legge di bilancio 400 milioni. Lattuca: Questa è la collaborazione di cui abbiamo bisogno; Manovra, c’è l’alluvione: “Ricostruzione pubblica, ci sono altri 400 milioni”; Ricostruzione post alluvione. Lattuca: Bene i 400 milioni stanziati per infrastrutture, come strade e ponti distrutti dalle frane; Alluvioni e prevenzione, il 2026 sarà l’anno dei cantieri.

alluvione 400 milioni euroAlluvione Siena 2024, il Comune intercetta finanziamenti per 1,2 milioni - Un milione e 200mila euro è l’importo dei finanziamenti intercettati dal Comune di Siena per i danni dell’alluvione di ottobre 2024 ... gonews.it

alluvione 400 milioni euroManovra, c’è l’alluvione: “Ricostruzione pubblica, ci sono altri 400 milioni” - Curcio: “Erano per i privati, ma sono in eccesso: ora restano sul territorio”. msn.com

alluvione 400 milioni euroPost-alluvione, interventi per 2,1 milioni di euro - Mercato Saraceno, i lavori interessano strutture, viabilità e dissesto idrogeologico (da Musella a Piavola) per restituire la normalità al territorio . msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.