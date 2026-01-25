Dissesto idrogeologico e ricostruzione post-alluvione al centro dell' incontro tra Buonguerrieri e il sindaco di Casteldelci

L’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per discutere delle problematiche legate al dissesto idrogeologico e alle esigenze di ricostruzione post-alluvione nell’Appennino romagnolo, con l’obiettivo di valutare interventi e strategie per il territorio.

Alluvione, 400 milioni di euro per la ricostruzione. Buonguerrieri (FdI): "Attenzione e vicinanza al territorio"In seguito all’alluvione che ha colpito la regione, sono stati stanziati 400 milioni di euro per la ricostruzione.

