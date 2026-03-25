All' ospedale San Gerardo è arrivato un carico di 1.000 bolle di sapone

All'ospedale San Gerardo di Monza è stato consegnato un carico di 1.000 bolle di sapone, destinato ai bambini ricoverati nella struttura. La consegna è stata effettuata recentemente e le bolle saranno distribuite ai piccoli pazienti durante il loro soggiorno. La presenza di questo prodotto è finalizzata a offrire momenti di svago e distrazione ai bambini ospedalizzati.

Un carico di 1.000 bolle di sapone destinate ai piccoli pazienti dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. È questo l’inaspettato – e super gradito – dono che è stato consegnato in occasione delle ormai imminenti feste di Pasqua. Un regalo portato dall’associazione A.Fi.Gi. – Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà A.P.S. – sodalizio monzese impegnato in attività solidali e di utilità sociale, che promuove il progetto “Sorridi bambino” a favore dei più piccoli. I 1.000 giochi per le bolle di sapone verranno destinati alla pediatria, al pronto soccorso pediatrico e al centro prelievi pediatrico. Lo scopo è offrire ai piccoli pazienti un momento di leggerezza e distrazione durante il percorso di cura, contribuendo a creare un’atmosfera più serena e accogliente all’interno dell’ospedale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - All'ospedale San Gerardo è arrivato un carico di 1.000 bolle di sapone Articoli correlati La Befana a Bagnacavallo, tra bolle di sapone, giochi e letture animateDiverse iniziative dedicate alla Befana rientrano anche quest’anno nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, il programma di appuntamenti promosso... Leggi anche: Bolle di sapone e clownerie per "Controvento" di Michele Cafaggi Tutti gli aggiornamenti su San Gerardo Temi più discussi: World Coma Day: in un video il percorso dei pazienti usciti dal coma - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Un progetto per riorganizzare la mobilità nella zona dell’Ospedale IRCCS San Gerardo; San Gerardo: 7,5 milioni per decongestionare traffico e migliorare sicurezza; Ospedale di Monza: San Gerardo hub di riferimento per il carcinoma ovarico. Dalla nuova fermata della metro M5 ai parcheggi interrati: così cambierà il modo di spostarsi intorno al San GerardoUn progetto dal valore di 7,5 milioni per il quartiere dell'ospedale: la futura stazione della metro M5, parcheggi interrati e nuova viabilità per decongestionare il traffico ... monzatoday.it All'ospedale San Gerardo è arrivato un carico di 1.000 bolle di saponeUn carico di 1.000 bolle di sapone destinate ai piccoli pazienti dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. È questo l’inaspettato – e super gradito – dono che è stato consegnato in occasione delle ... monzatoday.it IrpiniaTv. . , Materdomini celebra i 300 anni di San Gerardo Maiella. Atteso un milione di pellegrini da tutto il mondo, celebrazioni al via dal 6 aprile. di Elisa Forte #itv - facebook.com facebook World Coma Day from IRCCS San Gerardo Monza @neurocritical @etherBicocca @unimib x.com