La Befana a Bagnacavallo tra bolle di sapone giochi e letture animate

Anche quest’anno, Bagnacavallo celebra la tradizione della Befana con diverse iniziative inserite nel programma “Bagnacavallo d’inverno”. Tra bolle di sapone, giochi e letture animate, l’evento offre momenti di intrattenimento e convivialità per tutta la famiglia, rispettando lo spirito delle festività. Un’occasione per vivere in modo semplice e coinvolgente questa tradizione popolare, nel rispetto delle tradizioni e del calendario locale.

L’Epifania nei cieli della città. La Befana arriva col paracadute con tanti dolci e giocattoli - All’Aero Club domani la consueta festa con l’arzilla vecchietta che si lancia da tremila metri. ilrestodelcarlino.it

Falconatale, arriva: "Attenti alla befana" - L’appuntamento conclusivo del periodo di festa è in programma martedì prossimo, giorno dell’ Epifania, in piazza della Libertà a Castelferretti ... msn.com

Nuovi orari festivi a Piazza Nova Da qui alla Befana vi aspettiamo con i nostri orari dedicati alle festività #PiazzaNova #Bagnacavallo #orarifestivi #ristorante #cucinaitaliana #romagnafood #festività - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.