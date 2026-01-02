La Befana a Bagnacavallo tra bolle di sapone giochi e letture animate
Anche quest’anno, Bagnacavallo celebra la tradizione della Befana con diverse iniziative inserite nel programma “Bagnacavallo d’inverno”. Tra bolle di sapone, giochi e letture animate, l’evento offre momenti di intrattenimento e convivialità per tutta la famiglia, rispettando lo spirito delle festività. Un’occasione per vivere in modo semplice e coinvolgente questa tradizione popolare, nel rispetto delle tradizioni e del calendario locale.
Diverse iniziative dedicate alla Befana rientrano anche quest’anno nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, il programma di appuntamenti promosso dal Comune durante il periodo delle festività. Il momento centrale è in programma martedì 6 gennaio a partire dalle 14:30 in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
