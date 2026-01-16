Bolle di sapone e clownerie per Controvento di Michele Cafaggi

Il 18 gennaio al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina si terrà

Una storia di aria, nuvole e bolle di sapone. Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, il cartellone di spettacoli per bambini e famiglie curato da Alex Gabellini per Approdi, prosegue domenica 18 gennaio con le bolle di sapone e clownerie di Controvento di Michele Cafaggi.Raffiche di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

