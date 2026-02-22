il talento di gorini allo sperimentale

Filippo Gorini, noto pianista di livello internazionale, si esibisce all’interno della stagione degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. La sua presenza deriva dalla richiesta di un pubblico appassionato, desideroso di ascoltare le sue interpretazioni. Gorini ha scelto un programma con composizioni di Chopin e Beethoven, attirando l’attenzione degli appassionati di musica classica. La serata promette un’interpretazione intensa e coinvolgente, in attesa di un pubblico entusiasta.

E’ Filippo Gorini, talentuoso pianista di fama internazionale, l’ospite della stagione degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. Oggi (ore 17.30,) al Teatro Sperimentale, Gorini eseguirà opere di Robert Schumann (Avidsbundlertänze op. 6), Franz Schubert (Sonata in do minore D 958) e Ludwig van Beethoven (la splendida Sonata n. 31 op. 110). Un programma caratterizzato dalle opere di tre compositori che hanno saputo esaltare lo strumento, regalando autentici capolavori alla storia della musica classica. Il giovane musicista è artista in residenza degli Amici della Musica. Ad appena 30 anni d’età, il ‘pianismo originale, coraggioso’ ( The Guardian ) di Filippo Gorini ha già conquistato notevoli elogi in prestigiose sale come il Concertgebouw di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino, il Konzerthaus di Vienna, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Wigmore Hall di Londra, la Società del Quartetto di Milano, la Fondazione Louis Vuitton di Parigi, la Tonhalle di Zurigo, la Fondazione Van Cliburn e la Vancouver Recital Society. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

